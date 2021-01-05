نيويورك تسجل أول إصابة بكورونا المتحور

2021/01/05 | 00:44 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو عن تسجيل أول إصابة بكورونا المتحور الأكثر عدوى والمعلن عنه في بريطانيا مؤخرا.وقال كومو أن المصاب في الستينات من عمره وهو في حالة جيدة، لكنه لم يكن مسافرا، مما يرجح انتشار العدوى محليا، مبينا أن الرجل يعمل في متجر مجوهرات في ساراتوجا سبرينغز.ودعا كل شخص زار المتجر المذكور بين 18 و24 ديسمبر إلى إجراء فحوصات كورونا.كما أعلن أنه يخطط لاقتراح قانون من شأنه أن يجرم بيع أو إعطاء لقاح كورونا لمن يحاولون تلقيه قبل حلول دورهم، مذكرا بأنه حتى الآن يحق للعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين الحصول على اللقاحات.وتوجه إلى مقدمي الخدمات الصحية قائلا: "إذا كان هناك أي احتيال عبر السماح للناس بالتقدم على الآخرين أو بيع اللقاحات ستفقدون رخصة ممارسة المهنة".

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