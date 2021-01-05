هل انتهت حقا انتفاضة اكتوبر؟؟ - احمد عبد الستار

2021/01/05 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#احمد_عبد_الستار زيارات قاسم الاعرجي، مستشار الامن الوطني في حكومة الكاظمي، المتكررة للناصرية في الفترة الاخيرة، تأتي في اطار المساعي التي تبذلها الحكومة، لإقناع المتظاهرين على فتح ساحة الحبوبي، وافراغها من مظاهر الاحتجاجات التي انتشرت وسطها، على مدى عام انتفاضة اكتوبر.



الاحتفال الاستعراضي الذي قام به المحافظ ناظم الوائلي، في افتتاح الساحة امام مرور العجلات بعد رفع الانقاض، على طريقة افتتاح المشاريع الضخمة مثل ......





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