بريطانيا تدخل العزل التام

2021/01/05 | 00:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزلا عاما جديدا في إنجلترا، الاثنين، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.

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