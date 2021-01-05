2021/01/05 | 01:08 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلفت جائحة فيروس كورونا الطواقم الطبية العراقية ما لا يقل عن مائة وثمانين من أفرادها منذ ظهور الجائحة في البلاد في شهر آذار/مارس 2020، كما أكدت وزارة الصحة العراقية.



وكثفت الوزارة جهودها التوعوية والتثقيفية للمواطنين للحد من الخسائر الفادحة في طواقمها وبين عامة العراقيين.



تقرير: إبراهيم صالح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريبورتاج - العراق: 180 وفاة في صفوف الطواقم الطبية جراء جائحة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريبورتاج - العراق: 180 وفاة في صفوف الطواقم الطبية جراء جائحة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).