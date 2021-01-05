ليفربول يهدي صدارة البريميرليغ الى مانشستر يونايتد بعد خسارته امام ساوثهامبتون

2021/01/05 | 01:09 - المصدر: سفن سكاي

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اهدى ليفربول عرش صدارة البريميرليغ الى غريمه مانشستر يونايتد بعد خسارته امام ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في المباراة التي احتضنها ملعب سانت ماري لصالح الجولة 17 من الدوري الانكليزي الممتاز.

ليفربول فشل طيلة التسعين دقيقة بزيارة شباك مضيفه رغم الكم الكبير من الفرصة السانحة على عكس ساوثهامبتون الذي استغل انصاف الفرص وتمكن من التسجيل عن طريق مهاجمه داني انجز في الدقيقة (2) من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الريدز عن النقطة 33 متساوياً مع مانشستر يونايتد بالنقاط مع وجود مباراة مؤجلة للشياطين الحمر، فما ارتقى ساوثهامبتون الى المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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