2021/01/05 | 01:12 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الخارجية الامريكية: رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% استفزاز فاشل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/05 | 01:12.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الامريكية: رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% استفزاز فاشل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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