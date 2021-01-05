نيويورك تسجل أول إصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة 

2021/01/05 | 01:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية نيويورك الأميركية، أندرو كومو، الاثنين، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور.

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