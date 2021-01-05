الخارجية الأميركية ترحب بفتح المعابر بين السعودية وقطر

2021/01/05 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت الخارجية الأميركية، الاثنين، بالأنباء حول قرار إعادة فتح الحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية، وفقا لما أكده متحدث باسم الوزارة لقناة "الحرة".

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