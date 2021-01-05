"انتهاكات خطيرة".. تنسيقية للمعلمين في المغرب ترفع شكوى للمنظمات الدولية

2021/01/05 | 02:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تنسيقية "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالمغرب عزمها مراسلة المنظمات الدولية بشأن ما وصفته بـ"الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" التي تعرضت لها منذ سنة 2018، مؤكدة أنها "حضرت تقريرا بالأدلة للترافع به دوليا".

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