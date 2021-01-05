أول معرض افتراضي لتصدير البضائع الإيرانية إلى العراق

2021/01/05 | 02:32 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران تسعى إلى زيادة صادراتها (فاطمة بهرامي/الأناضول)

قال المدير العام لمكتب الشؤون العربية والأفريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرزاد بيلتن، إن المعرض الافتراضي الأول المخصص لتصدير البضائع الإيرانية إلى العراق سيقام في الفترة من الأول إلى 7 فبراير/شباط القادم.وأضاف بيلتن، أمس الاثنين، أن المعرض تنظمه شركة "بارس رستاك" لخدمات المعارض، وتحت إشراف مكتب الشؤون العربية والأفريقية، وذلك في إطار برامج المنظمة هذا العام، لتوسيع الصادرات إلى الدول المجاورة، من خلال إقامة معارض للتعريف بالسلع والمنتجات الإيرانية باستخدام الفضاء الإلكتروني.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، أكد بيلتن أن هذا المعرض الافتراضي مرخص من منظمة تنمية التجارة الإيرانية، وموضوع نشاطه هو لوازم البناء والمنظفات والمنتجات الصحية والأدوية والمعدات الطبية وأثاث المنزل والمطبخ والديكور والأغذية والصناعات ذات الصلة وجميع أنواع الآلات والمكائن والبلاستيك، والصناعات التي يحتاجها العراق، والسياحة الصحية، موضحا أن المشاركين في المعرض سيتمتعون بالتسهيلات والدعم من قبل منظمة تنمية التجارة الإيرانية.وبلغت حصة العراق من واردات البضائع الإيرانية 20 مليونا و800 ألف طن، بقيمة 5 مليارات و900 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الماضية.



والعراق هو البلد الثاني للصادرات الايرانية، حسب بيانات رسمية.

وصرح المدير العام لمكتب الشؤون العربية والأفريقية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن المعرض سيقام على نوعين، حيث بإمكان المشاركين تحميل معلومات الشركة، وعرض المنتجات وتوزيع المقاطع الدعائية والكتيبات.وقال بيلتن، إن بإمكان الزوار أيضا الاتصال بالمعارض عبر الويب والتفاوض بعد الاطلاع على معلومات المشاركين في هذا المعرض، والتي تتضمن كتيبات باللغتين الفارسية والعربية.وذكر أنه نظرا إلى التأثير الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت في العراق، خاصة في إقليم كردستان، فإننا نأمل أن توفر إقامة هذا المعرض الافتراضي فرصة مناسبة ومنخفضة التكلفة لتقديم المزيد من منتجات البلاد إلى السوق العراقي، وإقامة تواصل بين الشركات الإيرانية والتجار العراقيين.ويستورد العراق سنويا ما قيمته نحو 32 مليار دولار من دول العالم، والواردات الرئيسية للعراق هي القمح والأرز والزيت والسكر والأدوية والمنتجات الصناعية والمعدنية والسيارات ومحطات الطاقة ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

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