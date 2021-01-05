2021/01/05 | 02:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدور امر قبض من النزاهه بحق مدير عام شركة ديالى للصناعات الكهربائيه صادق العامري بدعوى سرقه مع ضبط شاحنات داخل الشركه محمله بالنحاس ومعده للتهريب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هروب مدير عام شركة ديالى للصناعات الكهربائية مع مسؤول بالشركه الى جهه مجهولة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هروب مدير عام شركة ديالى للصناعات الكهربائية مع مسؤول بالشركه الى جهه مجهولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).