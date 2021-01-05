العراق بلا مخيمات للنازحين في 2021

2021/01/05 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

تعتزم وزارة الهجرة والمهجرين جعل العراق خالياً من مخيمات النازحين خلال العام الحالي.

وقال وكيل الوزارة كريم النوري، لـ«الصباح»: إن الوزارة عازمة على اعادة جميع النازحين الى مناطقهم الاصلية خلال هذا العام، من خلال خطة اعدت بالتعاون مع وزارة التخطيط، مشيرا الى ان «الوزارة تعمل على توفير الخدمات والبيئة المناسبة في المناطق التي تعرضت للتدمير على يد عصابات داعش الارهابية واعادة النازحين بشكل طوعي الى منازلهم».

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