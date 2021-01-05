خبيرة بإدارة المشاريع الكبرى على رأس الخطوط الجوية التونسية

2021/01/05 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل التونسية، الاثنين، تعيين أُلفة الحامدي، الخبيرة الدولية في إدارة المشاريع الكبرى، رئيسة لمجلس إدارة الخطوط الجوية التونسية، الناقل الجوّي الوطني الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة.

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