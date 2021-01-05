الهجرة.. العراق بلا مخيمات للنازحين في 2021

2021/01/05 | 04:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تعتزم وزارة الهجرة والمهجرين جعل العراق خالياً من مخيمات النازحين خلال العام الحالي.

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