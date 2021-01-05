بطاقة 70 ألف برميل.. النفط تعلن قرب افتتاح مصفى صلاح الدين 2

2021/01/05 | 04:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اقتربت وزارة النفط من اعادة افتتاح مصفى صلاح الدين 2 ضمن مصافي بيجي بطاقة 70 الف برميل يوميا، مؤكدة ان العام الحالي سيشهد زيادة بالطاقات التكريرية وتحسين نوعية المنتجات النفطية.

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