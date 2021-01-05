إسرائيل توافق على استخدام لقاح موديرنا 

2021/01/05 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "موديرنا" الأميركية للأدوية، الاثنين، بأن لقاحها المخصص للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد حظي بموافقة وزارة الصحة الإسرائيلية، لتصبح المرة الأولى التي يحظى بها لقاح الشركة بالموافقة خارج أميركا الشمالية.

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