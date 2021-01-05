الحياة لعبة وهذه هي قوانينها | 8 - إسلام بحيري

2021/01/05 | 04:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إسلام_بحيري هل تقول أن كل الأشياء السيئة التي تحدث لنا هي أشياء نختارها بأنفسنا؟ هل تقصد أنه حتى مصائب العالم وكوارثه، على مستوى ما، هي من صنعنا حتى نتمكن من "تجربة نقيض من نكون"؟ وإذا كان الأمر كذلك، ألا توجد طريقة أقل إيلامًا - لنا وللآخرين - لخلق فرص لنا لتجربة أنفسنا؟= لقد طرحت عدة أسئلة، وكلها جيدة.



دعنا نأخذها واحدًا تلو الآخر.لا، ليست كل الأشياء التي تسميها سيئة والتي تحدث لك من اختيارك.



ليست ك ......





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