عشية القمة الخليجية.. وزير الخارجية السعودي يتحدث مع نظيره الكويتي 

2021/01/05 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالاً هاتفيًا، مع نظيره الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، ليل الاثنين الثلاثاء.

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