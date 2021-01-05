العراق يحصي الأموال المهربة للخارج

2021/01/05 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، أمس الاثنين، عن حجم الأموال العراقية المهربة الى خارج البلاد، فيما أشارت الى انها بلغت حوالي 350 ترليون دينار عراقي (حوالي 300 مليار دولار)، فيما قدرت حجم الاموال التي صرفت في الاعوام السابقة بتعاقدات وهمية.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي إن «الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات»، معبراً عن امله في استمرار عملها والتحقيق في قضايا أهم ملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.

وأشار إلى «الأموال التي انفقت بعد عام 2003 تقدر بألف ترليون دينار (حوالي 700 مليار دولار) وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات».

واكد انه لم يتم استكمال أي مشروع في بغداد أو المحافظات، مبينا ان أغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة وتم التعامل عليها بأسوأ العمولات لذلك لم تنجز الأعمال وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة.

وبلغ عدد المسؤولين الهاربين خارج العراق 37 مسؤولا، بينهم 3 وزراء و9 مدراء عامين و25 آخرون دون مستوى مدير عام يمتلك أغلبهم جنسيات غير عراقية ما يصعب عملية استرجاع الاموال.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن نسب الفساد الإداري في العراق في «تزايد مستمر»، مؤكدة أن نحو 60% من موظفي الخدمة المدنية في العراق «عرضوا» أخذ رشاوى، مضيفة أن نسب الفساد في بغداد أعلى منها في بقية المحافظات، فيما كانت محافظات إقليم كردستان الأقل، كما بينت أن العراقي يضطر إلى دفع رشوة «4 مرات في السنة».

واشار المسؤول البرلماني إلى «تهريب حوالي 350 ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية وجميعها خلال ايصالات وهمية»، مؤكداً أن «أغلب هذه الاموال هربت بهذه الطريقة الى خارج العراق بعمولات كان يحصل عليها بعض المسؤولين» لكنه لم يوضح الى اين وصلت الجهود لاستعادة هذه الاموال المهربة.

ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من موازنته العامة، ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وكان مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 قد وضع العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فسادا في العالم إذ انه وبعد 17 عاما على التغيير فإن هذا البلد لا يزال يتذيل التصنيف الدولي لمؤشر الفساد في كل عام من دون أن تستطيع الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ عام 2003 من انتشاله من ذيل هذا التصنيف.



واحتل العراق التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم فيما يخص الشأن الاقتصادي، حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.

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