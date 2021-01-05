محافظ البصرة يخاطب البرلمان لتضمين رواتب العاملين ضمن «٣٠» ألف درجة وظيفية

2021/01/05 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني، أمس الاثنين، عن مخاطبة اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يتعلق بتضمين رواتب العاملين ضمن (30) الف درجة وظيفية من واردات المنافذ الحدودية ضمن موازنة العام الحالي.

وقال العيداني في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه تم مخاطبة اللجنة المالية النيابية بخصوص تضمين رواتب العاملين ضمن (30) الف درجة وظيفية في محافظة البصرة من واردات المنافذ الحدودية ضمن موازنة عام ٢٠٢١.

واضاف محافظ البصرة ان تضمين رواتب العاملين ضمن (٣٠) الف درجة وظيفية في محافظة البصرة هو من واردات المنافذ الحدودية ضمن موازنة عام ٢٠٢١ لغرض دفع مستحقاتهم .

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