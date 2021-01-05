محافظ بغداد يعلن موعد وصول لقاح «كورونا»

2021/01/05 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

حدد محافظ بغداد محمد جابر العطا، موعد وصول لقاح كورونا إلى مستشفيات العاصمة، مشيراً إلى أغلاق أغلب المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا نتيجة تحسن الموقف الوبائي.

وقال العطا في تصريح إن «الوضع الوبائي للعاصمة بغداد مسيطر عليه، حيث إن جانب الرصافة لم يسجل يوم أمس أي حالة وفاة»، مبيناً أن «عدد الراقدين الكلي في جانب الرصافة لا يتجاوز 80 مصاباً بحالات شديدة ومتوسطة».

وأضاف، أن «التراجع بالإصابات يعود لجهود الملاكات الصحية، وزيادة عدد المختبرات الفاحصة»، مؤكداً أن «أغلب المستشفيات المخصصة لكورونا أغلقت، بعد تسجيل نسب مرتفعة من الشفاء».

وأشار إلى أن «هنالك خمسة مستشفيات في جانب الرصافة، وعددا من المستشفيات الأخرى في جانب الكرخ فقط مخصصة لكورونا»، مرجحاً «وصول لقاح كورونا إلى العاصمة، نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل».

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