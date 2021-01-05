كوريا الجنوبية تبذل جهودا دبلوماسية للإفراج عن ناقلتها المحتجزة من قبل إيران 

2021/01/05 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانغ كيونغ-هوا، الثلاثاء، إنها تبذل جهودا دبلوماسية لتأمين الإفراج عن الناقلة التي قامت إيران بالاستحواذ عليها، الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "يونهاب".

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