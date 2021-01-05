السوداني يرجح ان يستانف البرلمان جلساته السبت المقبل

2021/01/05 | 07:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رجح عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني ان يستأنف المجلس جلساته السبت المقبل.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : ان تمديد الفصل التشريعي لمدة شهر هدفه إقرار مشروع قانون الموازنه لعام ٢٠٢١.واضاف السوداني ان : قانون المحكمة الاتحادية يحتاج الى وقت اخر لأقراره ./انتهى3

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