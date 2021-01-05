2021/01/05 | 07:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفت اللجنة المالية النيابية وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، مشيرة الى أن الرواتب ستوزع وفق آلية 1 /12وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي: انه «لا يحق للحكومة بأي شكل من الأشكال تطبيق الاستقطاعات التي وضعتها في موازنة 2021 إلا بعد التصديق عليها من قبل البرلمان.واضاف أن «رواتب كانون الثاني ستوزع وفق آلية 1 / 12 كما حصل في رواتب الاشهر الماضية لحين إقرار الموازنة»، مبينا ان «اللجنة المالية بمجرد ان تتسلم الموازنة ستكثف من اجتماعاتها لحينإقرارها.ولفت الى ان «البرلمان سيدخل في عطلته التشريعية الشهر المقبل، ولكنه قد يذهب باتجاه عقد جلسة طارئة لاقرار الموازنة»، مشيرا الى ان «اللجنة تحتاج إلى 20 يومالاكمالهاواكد كوجر ان «الكثير من بنود وأرقام الموازنة سيتم تغييرها وبعلم الحكومة لتفادي الطعن لدى القضاء./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تنفي وجود استقطاع في رواتب كانون الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تنفي وجود استقطاع في رواتب كانون الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).