2021/01/05 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مستشار رئيس وزراء العراق لشؤون الحوار الوطني هشام داود، توضيحا بشأن حديث له أجراه في مقابلة تلفزيونية مع قناة (BBC)

البريطانية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار للكاظمي يبرر في بيان اسباب تخرصاته للـ(BBC) عن الشهيد سليماني) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار للكاظمي يبرر في بيان اسباب تخرصاته للـ(BBC) عن الشهيد سليماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).