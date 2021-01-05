الصحة تستقدم أطباء أجانب لإجراء «عمليات نوعية»

2021/01/05 | 08:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}استقدمت وزارة الصحة والبيئة أطباء أجانب بمختلف التخصصات لاجراء عمليات نوعية في مستشفيات البلاد، بدلا من ارسال المرضى ومرافقيهم الى خارج البلاد.

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