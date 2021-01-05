النقل: مشروع لمد سكة حديد معلقة بين كربلاء والنجف

2021/01/05 | 08:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}كشفت وزارة النقل عن مشروع لمد خط سكة حديد (المونريل) المعلق من الطراز الحديث لربط محافظتي (كربلاء ـ النجف).

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