المالية النيابية توضح بشأن رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري

2021/01/05 | 08:10 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

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أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن رواتب الموظفين ستوزع وفق آلية 1/12، نافيا وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الجاري.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 5 كانون الثاني 2021، انه "لا يحق للحكومة بأي شكل من الأشكال تطبيق الاستقطاعات التي وضعتها في موازنة 2021 إلا بعد التصديق عليها من قبل البرلمان".

واضاف أن "رواتب كانون الثاني ستوزع وفق آلية 1 / 12 كما حصل في رواتب الاشهر الماضية لحين إقرار الموازنة"، مبينا ان "اللجنة المالية بمجرد ان تتسلم الموازنة ستكثف من اجتماعاتها لحين إقرارها".

وأشار كوجر، الى ان "البرلمان سيدخل في عطلته التشريعية الشهر المقبل، ولكنه قد يذهب باتجاه عقد جلسة طارئة لاقرار الموازنة"، مؤكدا ان "اللجنة تحتاج إلى 20 يوما لاكمالها".

وأوضح ان " الكثير من بنود وأرقام الموازنة سيتم تغييرها وبعلم الحكومة لتفادي الطعن لدى القضاء".

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كان قد أكد في وقت سابق، ان موازنة العام 2021 لن تمس رواتب الموظفين الحكوميين، حيث قال إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب والمستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا".

ر.إ

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