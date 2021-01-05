إجراءات بريطانية جديدة لاحتواء كورونا.. الحظر يصل لتوصيل المشروبات الكحولية

2021/01/05 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت بريطانيا حظر تسليم وتوصيل المشروبات الكحولية حتى منتصف فبراير المقبل، بعد أن قامت حكومة بوريس جونسون بفرض إجراءات إغلاق جديدة لاحتواء تفشي كورونا.

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