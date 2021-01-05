الآمرلي يرد على تخرصات مستشار الكاظمي ويطالب باقالته فورا

2021/01/05 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد عضو لجنة الامن النيابية مهدي الآمرلي على تخرصات ادلى بها مستشار رئيس وزراء العراق المهووس بالتوجهات الاحتلالية الاميركية لبلده المدعو هشام داود ح...

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