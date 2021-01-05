تركيا تعلن تطوير جهاز للكشف عن فيروس كورونا في 10 ثوان

2021/01/05 | 08:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}أعلنت جامعة "بيلكنت" التركية تطوير علمائها جهازا قادرا على تشخيص "كوفيد – 19" خلال 10 ثوان، معتمدا على التقنيات التكنولوجية النانوية.

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