2021/01/05 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الإعلان عن اتفاق إعادة فتح الحدود البحرية والبرية بين السعودية وقطر، وفي إطار الاحتفال بالمصالحة الخليجية، نشر ت أغنية "يا لخليجي" للمطربين نبيل شعيل وعبد الله الرويشد، كما بادرت شركة "روتانا" لحذف أغنية "علّم قطر" من قناتها في موقع "يوتيوب"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بادرة حسن نية".. روتانا تحذف "علّم قطر" وأغنية "يا لخليجي" تتصدر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بادرة حسن نية".. روتانا تحذف "علّم قطر" وأغنية "يا لخليجي" تتصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).