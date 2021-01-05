الماليَّة النيابية: موازنة 2021 الاستثماريَّة غير مرضية

2021/01/05 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عدت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء، الموازنة الاستثمارية للعام 2021 غير مرضية، وجاء تأكيد اللجنة في وقت تصاعدت الدعوات فيه إلى الاهتمام بالجانب الاستثماري الانتاجي، وسط تحذيرات من تراجع الاقتصاد في حال استمر الاعتماد على إيرادات بيع النفط الخام خلال السنوات المقبلة.

وقال عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر في حديث صحفي، ان "الموازنة الاستثمارية غير مرضية، والمبلغ المخصص لها خلال 2021 قليل جداً".

وأضاف أن "وزير التخطيط وهو المشرف عليها، قال أكثر من مرة ان تخصيصاتها قليلة، وما أدرج فيها فقط تنفيذ ميناء الفاو، وبعض المشاريع المتوقفة التي بقيت منها نسبة قليلة للإنجاز وأخرى"، متوقعاً أن "المبلغ المخصص سوف لن يصرف بشكل كامل، بسبب وضع الاولوية للموازنة التشغيلية، فضلا عن القروض والديون".واشار كوجر، الى أن "النفقات الاستثمارية تبلغ أقل من 25 بالمئة من تخصيصات الموازنة"، مبينا ان "اللجنة المالية لم تناقش الموازنة حتى الان، بانتظار أن يعقد مجلس النواب جلسته الأسبوع المقبل لقراءتها القراءة الاولى، وبعد ذلك تبدأ اللجنة المالية بعقد اجتماعاتها ومناقشاتها الداخلية مع الخبراء والمختصين والوزارات والهيئات والمؤسسات".

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