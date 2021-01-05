سائرون: الوجود الأميركي الحالي في العراق احتلال بعينه

2021/01/05 | 08:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

عد تحالف سائرون، الثلاثاء، الوجود الأميركي الحالي في العراق بأنه “احتلال” بعينه، المطالبات الحكومية بانسحاب الامريكان خفتت بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الوجود الامريكي الحالي “احتلال” بعينه”، مشيرا إلى أن “الفاعل السياسي لم يتنبه لسيطرة الامريكان على الاجواء العراقية”.

وأضاف الزيادي، أن “عبد المهدي طلب خلال رئاسته للوزراء بجدولة انسحاب القوات الامريكية”، مبينا أنه “بعد استقالة عبد المهدي خفتت المطالبات الحكومية بانسحاب الامريكان”.

ولفت الزيادي وهو عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن “امريكا تضع فيتو على عقود العراق التسليحية”، واصفا الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الأميركية بـ”المذلة”.



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