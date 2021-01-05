2021/01/05 | 08:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات أولى جلسات 2021، اليوم الإثنين، ليفقد “داو جونز” 380 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق.

وتراجع قطاع العقارات بنحو 2.8 بالمائة ليقود هبوط “ستاندرد آند بورز”، فيما هبط سهما “كوكاكولا” و”بوينج” ليكونا الأسوأ أداءً في “داو جونز”.

في حين ارتفع سهم “تسلا” بأكثر من 3 بالمائة بعد أن ارتفع معدل تسليم السيارات إلى 180.5 ألف سيارة خلال الربع الأخير بأكثر من التوقعات.

ويتخوف المستثمرون من تشديد إجراءات الإغلاق مع تزايد إصابات كورونا، خاصة بعد إعلان بريطانيا فرض إغلاق شامل للمرة الثالثة على التوالي.

ويترقب المستثمرون انتخابات الإعادة في ولاية جورجيا الأمريكية التي ستقرر من سيسطر على مجلس الشيوخ.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 سنوات بنهاية 2020.

وحققت الأسهم الأمريكية مكاسب قوية في العام الماضي، ليسجل “داو جونز” 7.3 بالمائة، و”ستاندرد آند بورز” 16 بالمائة، و”ناسداك” 43 بالمائة في 2020.

وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 382 نقطة إلى مستوى30223 نقطة.

كما تراجع “ستاندرد آند بورز” بنسبة 1.5 بالمائة إلى مستوى 3700.6 نقطة، فيما انخفض “ناسداك” بنحو 1.5 بالمائة إلى 12698.4 نقطة.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“داو جونز” يفقد 380 نقطة في أولى جلسات 2021) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“داو جونز” يفقد 380 نقطة في أولى جلسات 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).