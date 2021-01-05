حفل تأبيني كبير في كربلاء المقدسة في ذكرى استشهاد قادة النصر

2021/01/05 | 08:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت مدينة كربلاء المقدسة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس.وحضر الحفل التأبيني قيادات في الحشد ...

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