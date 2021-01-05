2021/01/05 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات اميركية

المعلومة/بغداد..

حذرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الثلاثاء، من تحول القواعد الأميركية في العراق الى قواعد دائمية فيلا حال استمر السكوت عليها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تلعب على وتر التناقضات المحلية.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “العلاقة بين العراق وامريكا غير متوازنة”، مبينا أن “امريكا توظف الواقع العراقي لتصفية حساباتها”.

وأضاف العقابي، أن “الولايات المتحدة دولة طاغية تستخدم الوسائل “القذرة”، مشيرا إلى أن “امريكا عاقبت المحكمة الجنائية الدولية لفتحها تحقيق بانتهاكات جنودها”.

وحذر العقابي من أن “القواعد الامريكية ستبقى دائمة اذا لم يكن هناك موقفا وطنيا”، لافتا إلى أن “الولايات المتحدة تلعب على وتر التناقضات المحلية”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من مخطط لتحويل القواعد الأميركية في العراق الى “دائمية”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من مخطط لتحويل القواعد الأميركية في العراق الى “دائمية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).