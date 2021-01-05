أول دعوى قضائية للمطالبة بتعويض العراق عن التلوث الإشعاعي

2021/01/05 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رفع المستشار القانوني في مجلس النواب وعضو اللجنة التفاوضية مع الأمم المتحدة هاتف الركابي، أول دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن التلوث الاشعاعي الذي تعرض له العراق في الحروب السابقة، وذلك أمام محكمة سويدية مختصة.

وذكر الركابي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (5 كانون الثاني 2021) انه "أرفق الدعوى القضائية للمطالبة بتعويضات عن التلوث الاشعاعي بتقرير من لجنة مختصة مرسل إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي".

وقدم الركابي دعواه بتاريخ 26/12/2020 أمام المحكمة السويدية الجنائية الملكية، التي تطبق المعايير الدولية في ستوكهولم للمطالبة بالتعويضات جراء التلوث بالأسلحة والقنابل والصواريخ الحاوية لليورانيوم المنضب وغيره التي استهدفت العراق لعقود.

وقال الركابي انه "نجم عن هذه الدعوى اتصال من الاكاديميين العراقيين المغتربين في فرنسا وكندا وكوبنهاكن وبلجيكا، الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة ضمن الفريق القانوني المختص بـ(السعي من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن تعويض جمهورية العراق عن الأضرار التي لحقت بها جراء تدمير منشآتها النووية).

وناشد الركابي، جميع المنظمات البيئية ومن يمتلك معلومات عن كارثة الثلوث الاشعاعي وآثار اليورانيوم المنضب للإدلاء بها أمام الفريق القانوني.

ووفق للتقرير، فإن "الولايات المتحدة الأميركية فتكت بالعراق ثلاث مرات بضربها العراقيين باليورانيوم المنضب (1991، 1999، 2003) فضلا عن ضرب الكيان الإسرائيلي لمفاعل تموز النووي سنة 1981، حيث سقط مئات الآلاف من العراقيين ممن أصيبوا باليورانيوم، مما سبب أنواعا من السرطانات والجلطات الدماغية والتشوهات الخلقية، وما زالت الارض العراقية تغرق بآثار التلوث الاشعاعي".

ويضيف الركابي، أن "المصيبة الاكبر هي أن الدولة العراقية طوال كل هذه السنين لم تحرك ساكنا، فلا هي قامت بتطهير البلد من التلوث، ولا هي طالبت المجتمع الدولي بالزام أميركا وحلفائها بالتطهير أو طالبت بالتعويضات".

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