مستشار الكاظمي يصدر توضيحا بشأن حديثه عن سليماني في مقابلة تلفزيونية

2021/01/05 | 09:04 - المصدر: NRT عربية

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مستشار الكاظمي هشام داوود

فوتو: ارشيف

منذ 36 دقیقة

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أصدر مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحوار الوطني هشام داوود، الثلاثاء، توضيحا بشأن تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية.

وجاء في بيان لداوود، نشر اليوم، 5 كانون الثاني 2021، انه "ظهرت في وسائل الاعلام اخيرا مقابلة تلفزيونية لي في قناة بي بي سي البريطانية وعرفت فيها كمستشار لرئيس الوزراء"، مؤكدا ان "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وانها جرت قبل اكثر من شهرين من بثها".

واضاف قائلا "تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث واكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية"، مبينا ان "ماورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من أبحاث اجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".

وشدد على التزامه بـ "معايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي وثوابتها"، لافتا الى ان "اي لبس او سوء فهم في هذا الموضوع لم يكن مقصودا".

جدير بالذكر ان مستشار رئيس الوزراء، هشام داوود، اكد في تصريحات لقناة " BBC " البريطانية ان "سليماني كان يعتقد انه ليس فقط منسق مع العراق بل انه مسؤول عن جزء في العراق، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء، والاصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن اولوياته"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية الحالية فرضت على قاآني ان يأتي للعراق بفيزا ويدخل من الباب الصحيح".

ر.إ

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