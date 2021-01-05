تراجع اسعار النفط مع تأجيل اجتماع أوبك بلاس

2021/01/05 | 09:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}تراجع سعر النفط، يوم الثلاثاء، مع تأجيل أوبك+ اجتماعها للخروج من مأزق بشأن ما إذا كان يجب الاستمرار في زيادة الإنتاج في وقت يهدد فيه الوباء الطلب.

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