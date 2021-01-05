كوريا الجنوبية: نبذل جهودا حثيثة للإفراج عن الناقلة المحتجزة لدى إيران

2021/01/05 | 09:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تبذل جهودا دبلوماسية لإطلاق سراح الناقلة الكورية الجنوبية المحتجزة في إيران في القريب العاجل.

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