2021/01/05 | 09:11 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد موعد امتحانات نصف السنة ومقترح لزيادة ايام الدوام بالمدارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/05 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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