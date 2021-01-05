دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات عن التلوث الإشعاعي في العراق

2021/01/05 | 09:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد المستشار القانوني في مجلس النواب هاتف الركابي، الثلاثاء، رفع دعوة قضائية أمام محكمة سويدية مختصة، للمطالبة بتعويضات عن التلوث الإشعاعي الذي تعرض له العراق في الحروب السابقة.

وقال الركابي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (5 كانون الثاني 2021): إنه "في سياق الدعوى تم إجراء اتصال من الأكاديميين العراقيين المغتربين في فرنسا وكندا وكوبنهاكن وبلجيكا، الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة ضمن الفريق القانوني المختص بـ السعي من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن تعويض جمهورية العراق عن الأضرار التي لحقت بها جراء تدمير منشآتها النووية".

ودعا المستشار القانوني "جميع المنظمات البيئية ومن يمتلك معلومات عن كارثة الثلوث الإشعاعي وآثار اليورانيوم المنضب للإدلاء بها أمام الفريق القانوني".

ويشار إلى أن الركابي قدم "دعواه بتاريخ 26/12/2020 أمام (المحكمة السويدية الجنائية الملكية) التي تطبق المعايير الدولية في ستوكهولم للمطالبة بالتعويضات جراء التلوث بالأسلحة والقنابل والصواريخ الحاوية لليورانيوم المنضب وغيره التي استهدفت العراق لعقود".

وبحسب التقرير الذي عرضه امام مجلس النواب ، فإن "الولايات المتحدة الأميركية فتكت بالعراق ثلاث مرات بضربها العراقيين باليورانيوم المنضب(1991، 1999، 2003) فضلاً عن ضرب الكيان الإسرائيلي لمفاعل تموز النووي سنة 1981، حيث سقط مئات الآلاف من العراقيين ممن أصيبوا باليورانيوم، مما سبب أنواعاً من السرطانات والجلطات الدماغية والتشوهات الخلقية، وما زالت الأرض العراقية تغرق بآثار التلوث الإشعاعي".

ولفت الركابي إلى أن "المصيبة الأكبر هي أن الدولة العراقية طوال كل هذه السنين لم تحرك ساكناً، فلا هي قامت بتطهير البلد من التلوث، ولا هي طالبت المجتمع الدولي بإلزام أميركا وحلفائها بالتطهير أو طالبت بالتعويضات".

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