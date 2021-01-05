المالية النيابية: مجموعة عوامل ستحدد الفترة الزمنية للتصويت على الموازنة

2021/01/05 | 09:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بينت اللجنة المالية النيابية، ان هناك مجموعة عوامل ستحدد الفترة الزمنية التي يحتاجها البرلمان من اجل التصويت على موازنة 2021.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ /المعلومة/، ان “هناك مجموعة عوامل تحدد الفترة الزمنية التي يحتاجها البرلمان من اجل التصويت على الموازنة بعد ان أرسلتها الحكومة الى المجلس”.

وأضاف ان “العوامل التي تؤخر وتسرع التصويت على الموازنة تتمثل بدقة الأرقام الواردة في نص الموازنة وكذلك مدى عدالة توزيع الواردات بين المحافظات والاقليم وكذلك جلسات اللجنة المالية مع كل من لديه مبالغ في هذه الموازنة”.

وبين ان “البرلمان وفي حال كان لديه صلاحيات لاجراء التخفيض والمناقلات فأن أي مناقلات من وزارة الى أخرى ينبغي ان يكون بعد الحديث مع تلك الجهات وبالتالي فأن تخفيض المبالغ والمناقلات يحتاج الى جلسات مع الجهات ذات العلاقة التي وضعت الأرقام في نصوص الموازنة “.



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