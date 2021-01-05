2021/01/05 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمير قطر يتوجه إلى السعودية في أول زيارة منذ 4 سنوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير قطر يتوجه إلى السعودية في أول زيارة منذ 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير قطر يتوجه إلى السعودية في أول زيارة منذ 4 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).