نائب بالفتح يعلق على اتهام القوى الشيعية بهدر 1000 مليار دولار من أموال العراق

2021/01/05 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

رد النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الثلاثا (04 كانون الثاني 2021)، على تصريح لمستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اتهم فيه القوى والكتل الشيعية في العراق بمعاداة الكرد وسرقة 1000 مليار دولار من الموازنات العراقية.

وقال الكناني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكرد جزء من الفشل والاخفاق السياسي في العراق، لأنهم احد اطراف الديمقراطية التوافقية التي وضعت على اساسها المحاصصة، وتسببت باستشراء الفساد في مؤسسات الدولة العراقية".

واضاف، أن "إعلان الكرد براءتهم من الفشل السياسي أمر مخجل جداً"، لافتاً إلى أن "الكرد جزء من الفشل السياسي وعليهم إصلاح أنفسهم حتى يصلح الاخرون وضعهم".

وبين الكناني، أن "الكرد تحالفوا مع شركائهم في العراق بعد قرار اخراج القوات الامريكية، وقرار تمويل العجز المالي الاخير، لأنه تم اعتماد الاغلبية فيه، مما اعتبره الكرد خلافا لمبدأ الديمقراطية التوافقية في اقرار القوانين".

وفي وقت سابق، هاجم مسعود حيدر مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، السياسيين الشيعة على خلفية أزمة الموازنة الخاصة بإقليم كردستان، مؤكدا انها سرقت منذ توليها السلطة أكثر من 1000 مليار دولار والآن هي تعادي الكرد .

وقال حيدر في تصريح صحفي إن "الكتل الشيعية ليست لديها أي مشاريع تصب في مصلحة العراق لأنهم ليسوا رجالات دولة".

وأضاف أن "الكتل الشيعية سرقت منذ توليها السلطة أكثر من 1000 مليار دولار والآن هي تعادي الكرد".

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