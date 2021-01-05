2021/01/05 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، في الأسواق المحلية والصيرفات، الثلاثاء (5 كانون الثاني 2021)، ارتفاعاً طفيفاً عن يوم أمس.

وقال المركز العراقي الاقتصادي السياسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية بلغ 144,750، فيما سجل سعر الشراء 142,750".

وأضاف، أن "سعر 100 يورو بلغ 122.75 دولاراً، و100 باوند بلغ 135.98 دولاراً، و100 دولار بلغت 742.85 ليرة تركية".

وتابع المركز، أن "سعر أونصة الذهب عالمياً بلغ 1938,90 دولاراً، بينما بلغ سعر برميل نفط خام برنت 50.96 دولاراً، أما سعر برميل نفط الخام الامريكي بلغ 47,55 دولاراً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع طفيف بسعر الدولار في الأسواق المحلية عن يوم أمس.. وهذه أسعار بقية العملات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع طفيف بسعر الدولار في الأسواق المحلية عن يوم أمس.. وهذه أسعار بقية العملات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).