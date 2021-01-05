فيان صبري : تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لن يكون حاضرا في فترة التمديد الحالية للبرلمان

2021/01/05 | 09:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري ان :تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لن يكون حاضرا في فترة التمديد الحالية للبرلمان.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان : المادة الدستورية 58 حددت تمديد فصل الانعقاد بما لايزيد عن ثلاثين يوما و تكون فقط للاغراض التي استدعت ذلك .مبينة انه : دستوريا لن يكون موضوع المحكمةً الاتحادية حاضرا و ستكون الجلسات مخصصة للموازنة العامة. واشارت الى ان استئناف الجلسات قد يكون يوم السبت المقبل .وكان الخبير القانوني طارق حرب اكد ان التمديد جاء لاغراض الموازنة السنويه فقط وليس لأغراض اخرى كالتمديد لأغراض تعديل قانون المحكمة الاتحاديه العليا ./انتهى3

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