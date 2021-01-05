تجاوز هشام داود على دماء الشهداء .. لماذا؟

2021/01/05 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن من المستغرب ان تقوم قناة "بي بي سي" التي تتبع النهج الاستعماري البريطاني (فرق تسد) كأصل من أصول سياستها الاعلامية ان تبث كلام مستشار رئيس الور...

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