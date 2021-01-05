لا استقطاعات في رواتب الموظفين للشهر الحالي

2021/01/05 | 09:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، وجود استقطاع في رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني، مشيرة الى أن الرواتب ستوزع وفق آلية 1 /12

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية انه “لا يحق للحكومة بأي شكل من الأشكال تطبيق الاستقطاعات التي وضعتها في موازنة 2021 إلا بعد التصديق عليها من قبل البرلمان”.

واضاف أن “رواتب كانون الثاني ستوزع وفق آلية 1 / 12 كما حصل في رواتب الاشهر الماضية لحين إقرار الموازنة”، مبينا ان “اللجنة المالية بمجرد ان تتسلم الموازنة ستكثف من اجتماعاتها لحين إقرارها”.

ولفت الى ان “البرلمان سيدخل في عطلته التشريعية الشهر المقبل، ولكنه قد يذهب باتجاه عقد جلسة طارئة لإقرار الموازنة”، مشيرا الى ان «اللجنة تحتاج إلى 20 يوما لإكمالها”.

واكد كوجر ان “الكثير من بنود وأرقام الموازنة سيتم تغييرها وبعلم الحكومة لتفادي الطعن لدى القضاء”.

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